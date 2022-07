Elle illustre à la perfection les valeurs fédérant les deux Maisons : savoir-faire ancestral et innovation de pointe. S'il est vrai qu'en sport automobile, le succès se mesure au centième de seconde, et que la relation entre montre et voiture est une synergie naturelle, ce n'est pas forcément une histoire de précision sur la ligne d’arrivée : c'est une histoire où l’on teste les limites mêmes de ce qui est considéré comme technologiquement possible.





C'est un cheminement que Ferrari connaît bien après 75 années passées à repousser les tolérances d'ingénierie et de conception, à innover avec chaque nouveauté pour rester au sommet du sport automobile à roues couvertes et découvertes.





On tire des leçons du passé sans rester figé : la Ferrari RM UP-01 est la preuve vivante de cette philosophie.