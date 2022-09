Il y a quelques semaines, à Fiorano (Italie), les spaghettis étaient à nouveau au menu. Mais cette fois, au lieu de les cuisiner, Leclerc les conduisait, faisant le tour de la piste au volant de la 312 F1, la monoplace de 1967 surnommée « Spaghetti ».

Ce surnom lui avait été donné à cause de son installation d’échappement alambiquée qui ressemblait au plat le plus célèbre d’Italie. En fait, les tuyaux qui dépassaient au-dessus du moteur V60° (48 soupapes, 410 chevaux) ont poussé l’analogie des pâtes encore plus loin, car ils étaient peints en blanc, ressemblant à un enchevêtrement de spaghettis.

Il faut noter que la piste de Fiorano n’est que quelques années plus jeune que la voiture, car le circuit appartenant à Ferrari a été officiellement ouvert il y a 50 ans en 1972.