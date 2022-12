Ailleurs, Ferrari impulsait le changement. En 1967, la Dino fut la première voiture de route à moteur central de la marque, et la première à utiliser un moteur six cylindres. Inspirée par Sergio Pininfarina et par Renzo Carli, gendre de Battista Pininfarina, la Dino fut conçue comme une « presque Ferrari » plus petite, moins puissante et plus abordable, pour reprendre les termes de la documentation commerciale (elle n’arbora jamais le blason du Cheval cabré).

À partir de 1980, La Pinin est l’un des grands « peut-être » de l’histoire de la Maison : un élément perturbateur. Conçu à l’occasion du 50e anniversaire de Pininfarina, le prototype Pinin lança l’idée d’une berline Ferrari à quatre portes. La Pinin était équipée du 12 cylindres à plat utilisé par la 512 BB, faisant d’elle la seule Ferrari sur laquelle ce moteur était installé devant le conducteur. Bien qu’il s’agisse au premier abord d’une combinaison étrange pour cette limousine de luxe, la configuration du moteur permit d’obtenir une ligne de capot extrêmement basse, conférant à la Pinin son élégante silhouette.