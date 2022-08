Entre-temps, sur le circuit de Bremgarten en Suisse, Taruffi mena la course pour offrir un doublé à Ferrari et sa première victoire en Grand Prix à la Tipo 500. Il y eut un autre doublé lors de la manche suivante, à Spa en Belgique, où Ascari battit son coéquipier Nino Farina de près de deux minutes.





Ferrari signa un triplé au Grand Prix de France et un doublé au Grand Prix de Grande-Bretagne, avec une Cooper en troisième position avec deux tours de retard. Enzo Ferrari repéra le potentiel de son jeune pilote. Mike Hawthorn courra en Ferrari l’année suivante. En Allemagne, Ferrari s’adjugea un quadruplé. Lors de la dernière manche à Monza, une nouvelle Maserati défia Ascari et se classa deuxième, plus d’une minute derrière le nouveau Champion du monde.





L’année suivante, en 1953, Ferrari et Ascari domineront aussi le Championnat.





L’impétueux Italien, vainqueur en moto, en F1 et en voitures de sport, était réputé pour son style de course précis. Il était considéré comme l’un des pilotes les plus sûrs dans l’une des décennies les plus dangereuses. Son père Antonio avait également été pilote de course et un ami proche d’Enzo Ferrari. Il eut un accident fatal alors qu’il menait le Grand Prix de France en 1925. Le jeune Alberto n’avait que six ans.





Ascari disparut en 1955 lors d’une séance d’essais à Monza dans des circonstances qui restent encore mystérieuses. Il avait 36 ans, l’âge auquel son père mourut.