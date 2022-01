Aussi belle que rapide, la Ferrari 156 F1 connut une brève carrière en compétition qui fut couronnée de succès en 1961. En une seule saison, la voiture à moteur arrière léger allait dominer presque toutes les courses. Elle remporta ainsi cinq Grands Prix sur huit et donna dans la foulée à l’Amérique son premier Champion du monde avec Phil Hill et à l’écurie Ferrari son premier Championnat constructeurs.





Elle signa également le tout dernier quadruplé de l’écurie (à Spa, en Belgique, la troisième course de la série) et fut témoin de l’histoire la plus triste des courses, lorsque le pilote allemand, Wolfgang von Trips, mourut tragiquement à Monza.