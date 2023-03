Les joyaux invisibles

Depuis son lancement, le programme Special Sales de prototypes a permis de vendre aux collectionneurs un petit nombre de « géniteurs » de l’édition limitée LaFerrari, de la Special Series F12tdf et des Icona Monza SP1 et SP2. Pour le collectionneur Lorenzo Innocenti, découvrir l’univers des collections de prototypes représentait un moyen d’entrer « sous le capot » de Ferrari, une opportunité réservée à très peu de personnes.





« Nous sommes habitués à voir les voitures finies sans nous rendre compte du travail considérable nécessaire à leur développement », a déclaré M. Innocenti à The Official Ferrari Magazine. Heureux propriétaire de trois prototypes – les « géniteurs » de la LaFerrari, la SF90 Stradale (en photo dans cet article) et de l’Enzo (sans photo) – il est captivé par « les 50 % de l’univers Ferrari que les clients ne voient jamais, un monde fait de personnes, d’études et d’essais », qui donnent naissance aux voitures définitives, destinées à la route.





D’ailleurs, ce n’est pas tout : Innocenti explique que le programme représente aussi un moment de rencontre directe avec les principaux talents de Ferrari, ce qui est une expérience sans prix pour un collectionneur. « Pour un collectionneur aussi enthousiaste que moi, pouvoir discuter du processus de développement d’une voiture, c’est-à-dire du prototype jusqu’au modèle fini, en passant par les défis et les obstacles techniques, c’est vraiment le nec plus ultra ».