Toutefois, une catégorie supérieure ne tarda pas à jaillir au sein de la gamme Ferrari. Pour de nombreuses personnes, les Gran Turismo V12 à moteur avant de Ferrari, dont la 812 Superfast est l’exemple type, sont l’expression ultime de son art. Cette voiture plonge ses racines dans l’Amérique des années 50, la Superamerica et les modèles originaux de la Superfast.

L’une des voitures les plus fascinantes à avoir arboré le célèbre Cheval cabré est sans aucun doute la 410 Superfast, qui fit ses débuts au Salon de l’automobile de Paris en 1956. Les étudiants en design automobile savent que les grands designers américains, tels que Harley Earl et Virgil Exner, furent très influencés par ce qui se passait en Italie où ils se rendaient régulièrement.

Il est intéressant de noter que la Ferrari 410 Superfast de Pininfarina fait écho à la fascination américaine pour les ailerons arrière et le chrome, tout en expérimentant les premières idées aérodynamiques. De nombreux éléments de design sont mis en valeur : le toit est en porte-à-faux et la structure supérieure est dépourvue des montants avant traditionnels, ce qui confère à la Superfast un aspect de serre unique. Ses panneaux de custode arrière abritent de part et d’autre une double aération. Le capot est également très bombé, les phares sont escamotables et les pare-chocs avant sont chromés. Mais ce sont surtout les carénages de roues arrière et les ailerons qui distinguent cette Ferrari particulière. Bien que basée sur une Superamerica, son empattement était 200 mm plus court, elle était équipée d’un V12 de compétition à 60° de 5,0 litres dérivé d’une Ferrari 410 S de course sportive. Cela lui donna le rythme qui va de pair avec son nom.