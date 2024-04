Le moteur ultime

Comparé aux moteurs ayant moins de cylindres, le V12 présente des avantages qui lui sont propres. Il est merveilleusement doux (son équilibre primaire est parfait, surtout avec l’angle de 60 degrés historiquement privilégié par Ferrari), il peut monter en régime et il est puissant. Sa bande-son est superbe. Sa puissance est harmonieusement distribuée. C’est sans conteste un modèle agréable à conduire. Il n’est guère étonnant qu’Enzo Ferrari en ait été l’un des fervents partisans et que les premières voitures de Ferrari aient toutes été propulsées par des V12. Son principal inconvénient, la complexité, ne faisait qu’ajouter au défi technique. Et le coût, l’autre problème majeur, n’a jamais constitué un obstacle pour Ferrari.

Aucun autre constructeur automobile n’est aussi réputé pour ses V12 que Ferrari. Ferrari n’a pas inventé le V12. En effet, il a été utilisé pour la première fois sur des bateaux de course au début du XXe siècle. Dans les années 30, les V12 équipaient des voitures de luxe construites par Rolls-Royce, Hispano-Suiza, Lincoln et Cadillac, des constructeurs automobiles haut de gamme attirés par la douceur et le raffinement typiques du moteur. Mercedes et Auto Union ont opté pour des V12 dans les courses de GP d’avant-guerre, tout comme Alfa Romeo. Cependant, les moteurs ont joué un rôle limité dans les courses de voitures de sport d’après-guerre jusqu’à ce que Ferrari prouve le potentiel de la gamme avec sa première voiture, la 125 S de 1947. Elle ne tarda pas à gagner des courses automobiles contre des voitures aux capacités supérieures.