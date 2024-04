Testa Rossa Awards 2023

Le Cheval cabré est reconnu à l’échelle internationale comme un symbole d’excellence automobile, un label de design et de technologie de pointe. Pourtant, les pilotes, les designers et les ingénieurs ne sont pas les seuls à aimer célébrer les grands succès de la marque. Les collaborateurs qui sont fiers de soutenir les fidèles clients de Ferrari méritent eux aussi d’être salués et récompensés.

La septième édition des Testa Rossa Awards a rassemblé les talents les plus dévoués de Ferrari et les a félicités pour une année au cours de laquelle ils ont fourni, aux quatre coins du monde, le plus haut niveau de service chez les concessionnaires de la marque.

La cérémonie de remise de prix, qui s’est tenue en octobre dernier au siège de la firme à Maranello, comptait cinq catégories : Meilleur technicien, Meilleur chef de service, Meilleur ambassadeur après-vente, Meilleur responsable marketing et Meilleur responsable commercial. Les nominés ont été sélectionnés parmi des milliers de salariés du réseau international de concessionnaires Ferrari, qui couvre un nombre impressionnant de 11 régions et 21 pays.

Les 60 finalistes – 12 par catégorie – ont été sélectionnés parmi les concessionnaires du monde entier, de l’Europe à l’Australie en passant par les États-Unis, après avoir brillamment passé une série de tests rigoureux sur le service client, les techniciens étant soumis à des évaluations précises de leurs compétences techniques et en diagnostic. C’est à Maranello où s’étaient déplacés les lauréats, pour participer à la dernière étape de ce défi mondial, qu’ils ont reçu leurs prix.