Testa Rossa Awards 2022

Les critères pour chaque catégorie étaient rigoureux, y compris des tests de service à la clientèle comme fournir les résultats les plus complets et les plus satisfaisants aux clients utilisant le configurateur Ferrari et aider les clients mystères ayant des besoins et des souhaits différents. Entre-temps, les techniciens avaient pour mission de gérer les diagnostics sur les voitures aussi rapidement et efficacement que possible.

Les finalistes de chacune des 11 régions, issus de 21 marchés, ont été choisis parmi des milliers de candidats et venaient aussi loin que l’Australie et les États-Unis, ce qui confirme à quel point la portée de ces prix est désormais mondiale.

Félicitons chacun de ceux qui ont triomphé dans les catégories. On prévoit déjà d’offrir l’année prochaine aux salariés des concessionnaires Ferrari des Testa Rossa Awards encore plus passionnants et stimulants.





Les lauréats de cette année dans chaque catégorie sont les suivants :





Meilleur technicien - Dawson Daniel - JCT600 Leeds – Royaume-Uni.

Meilleur responsable service après-vente - Watterson David - Ferrari of Central Florida Inc. - États-Unis

Meilleur ambassadeur après-vente - Gussoni Nicolò - Loris Kessel Auto SA - Suisse

Meilleur responsable marketing - Dokmanovic Milo - Ferrari Sydney - Australie

Meilleur responsable commercial - Sion Julian - Maranello Motors GmbH - Allemagne