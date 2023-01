L’usine à talents

« Gérer les attentes » est l’une des tâches les plus délicates de la FDA, qui veut épargner tout surmenage à ses jeunes recrues. Toutefois, Alessandro Vantini, l’ingénieur de la FDA peine à cacher son enthousiasme quand il avoue : « Dino est sans aucun doute à surveiller ».

Le jeune Suédois avait déjà prouvé en 2021 qu’il était rapide. Vantini estime néanmoins que les kilomètres difficiles parcourus en entraînement durant l’hiver dernier ont été déterminants pour son succès.

« Il a désormais une meilleure connaissance de la voiture, il prépare mieux ses courses ainsi que d’autres aspects tels que passer en revue les courses précédentes. De plus, il s’est présenté en début de saison déjà en grande forme ». Beganovic a grandi physiquement, il mesure maintenant 1,83 m pour 68 kg. « Et aussi mentalement », confirme Vantini. Sa mauvaise performance en Hongrie au début du mois juillet aurait pu faire plonger sa saison. « Mais au lieu de cela, il a tout de suite rebondi et remporté la course suivante en Belgique ».

L’année prochaine, Dino rejoindra le championnat de F3, une promotion qui reflète la confiance de la FDA en ses capacités.