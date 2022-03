Le prêt-à-porter est imaginé pour la société d’aujourd’hui en constante évolution. Il remet totalement en question les conventions établies qui définissent ce qui est « formel » ou « décontracté ». Les silhouettes des vêtements sont slim sans être minimalistes, tandis que la confection et les matières naturelles vont de pair avec les toutes dernières recherches technologiques.





Les vestes et les manteaux sont coupés et réalisés selon des méthodes couture : les coutures intérieures sont déplacées sur la partie externe, les pantalons présentent des pinces et une jambe resserrée au niveau de la cheville, les pulls et les sweat-shirts résolument oversize arborent une silhouette plus ajustée, typique du leisurewear.