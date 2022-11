Ce pèlerinage moderne sur quatre-roues partait du Tokyo Prince Hotel, près du temple Zōjō-ji. Ce temple du clan Tokugawa est situé dans un paysage unique et symbolique, il est entouré d’édifices de grande hauteur surplombant la tour de Tokyo. Les pilotes Ferrari ont quitté le parking de l’hôtel en groupes, contournant d’abord le palais impérial avant de se diriger vers l’entrée de l’autoroute métropolitaine.





Nous nous sommes ainsi éloignés de la capitale pour rejoindre l’autoroute Tomei. Après avoir traversé une circulation modérée, nous sommes entrés dans une zone montagneuse dont les routes, avec leurs courbes douces et leurs virages ultra rapides, étaient sur mesure pour nos pilotes.

Ce fut une expérience de rêve de se retrouver parmi une flotte de voitures colorées, échangeant des regards avec d'autres Ferraristi, tous ravis de partager notre amour pour le Cheval cabré. Le magnifique Mont Fuji se dressait majestueusement devant nous. Quelques instants plus tard, la montagne la plus célèbre du Japon est alors apparue sur notre droite, nous avions l'impression de serpenter autour de ses flancs.





La limitation de vitesse sur l’autoroute de New Tomei, montagneuse et bien entretenue, est la plus élevée du Japon, ce qui nous a permis de rouler à 120 km/h. Les moteurs des Ferrari ronronnaient tout simplement de plaisir. Mais le ronronnement du moteur en septième ou, plus récemment, en huitième vitesse est également exceptionnel. Le plaisir auditif qu’offre un grand moteur ne se ressent pas uniquement lors d’accélérations à plein régime. Rouler à quelques milliers de tours est également un véritable plaisir pour le conducteur.