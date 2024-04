L’inexorable amplification de la puissance

Le développement de la puissance Ferrari signifie naturellement des performances nettement améliorées. Et peut-être plus surprenant encore, une meilleure maniabilité. Les Ferrari modernes sont beaucoup plus maniables et plus faciles à contrôler, surtout à bas régime. Elles sont plus rapides, encore plus exaltantes, mais – quand on le veut – plus dociles aussi.

Revenons à la courbe de puissance. En 77 ans, la progression a été phénoménale et est devenue de plus en plus prononcée au fil des années. En 1950, les V12 Ferrari développent plus de 200 ch.