En quoi les compétences d’un pilote de course diffèrent-elles de celles d’un pilote de rallye ?

Le rallye est plus une question d’improvisation. Il y a aussi la préparation, même si vous essayez d’obtenir des notes aussi précises que possible sur le parcours, chaque étape en rallye est votre premier passage, il faut donc beaucoup improviser. Vous ne pouvez pas être à la limite, comme sur un circuit par exemple.





D’un point de vue personnel, que trouvez-vous le plus difficile ?

Le rallye est ma façon de travailler. Donc, pour moi, il est plus difficile de tout optimiser et d’être au même niveau que les autres pilotes du DTM rompus à ce type de course. C’est sans doute plus facile pour un pilote de rallye de s’adapter aux courses, mais rivaliser avec les meilleurs pilotes, cela reste quand même très difficile.





Quelle impression vous a fait la Ferrari ?

Ma première impression ? Le premier jour, j'étais un peu perdu. J’ai essayé de retrouver la sensation des courses. Même si j’ai disputé quelques courses de GT en 2013, je n’y ai plus participé depuis. Donc la voiture est très différente de ce dont j’ai l’habitude. Une voiture de rallye pour moi, c’est très naturel, facile à conduire. Ces voitures ont beaucoup plus d’adhérence, vous êtes plus proche de la limite.