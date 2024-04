L’expérience passager dans le Purosangue

Il s’agit de la première Ferrari dont l’intérieur dispose de quatre sièges réglables indépendamment, avec dossiers chauffants et fonction massage. Il y a suffisamment d’espace pour que quatre adultes puissent s’asseoir dans un confort absolu. Cela était également le cas pour la précédente voiture quatre places de Ferrari, le break de chasse GTC4Lusso, mais il est ici plus facile d’entrer et de sortir. En outre, il se dégage une grande sensation de légèreté.

Ferrari a développé sur la SF90 ce qu’elle appelle un cockpit à double zone. Il évolue ici pour englober quatre zones distinctes, chacune marquée par une utilisation imaginative des volumes, des matériaux, des couleurs et de la fonctionnalité. On pourrait d’ailleurs affirmer que l’arrière est la place idéale pour tout absorber.

La planche de bord se compose de deux formes fluides qui convergent au milieu avec une esthétique et une ergonomie distinctes. On retrouve, devant le conducteur, un grand écran entièrement configurable, avec une interface homme-machine (IHM) évoluée. Le volant est doté de commandes, dont un bouton de démarrage du moteur « secret jusqu’à l’allumage », d’interrupteurs pour les essuie-glaces et les feux, mais aussi du fameux Manettino qui modifie les réglages du châssis. Les éléments les plus intrigants sont les pavés tactiles sur les branches du volant, à utiliser avec le pouce. Ils permettent au conducteur de parcourir les paramètres audio et d’autres fonctions sur l’écran de la planche de bord. « Les yeux sur la route, les mains sur le volant », tel est le mantra de Ferrari.