Le pouvoir des rêves

Jeune directeur de l’entreprise familiale prospère, Feng est passionné de voitures et en connaît un rayon sur leur fonctionnement. Il a toujours eu un vif intérêt pour la mécanique, plus jeune il a d’ailleurs remporté cinq fois le championnat national chinois de modélisme aérospatial pour la jeunesse. Lorsqu’il s’est inscrit à l’université, il a choisi l’ingénierie aérospatiale, une discipline qui lui a permis d’explorer et d’apprécier la machinerie et la vitesse. Il a passé son diplôme en Californie où il a acheté sa première Ferrari, une California T.

Après avoir goûté à la California, Feng commença à aspirer à quelque chose de plus. Amateur de la conduite sur circuit, une passion née aux États-Unis où il a découvert une culture de la course dynamique, il a acheté une 488 Pista. Puis, à son retour en Chine pour travailler dans l’entreprise familiale à Zhengzhou, un nouveau modèle au Cheval cabré est sorti et a attiré son attention : la F8 Tributo, qui est rapidement devenue sa voiture de tous les jours.