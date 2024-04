La puissance du désir

Ferrari a dévoilé ses derniers looks Printemps/Été 2024 à l’occasion de la Fashion Week de Milan, en présence des personnalités de la mode et des amis de la marque, qui entouraient le podium circulaire du théâtre historique Teatro Alcione situé Piazza Vetra. Cette puissante collection est le reflet de la passion et du dévouement inconditionnels du Cheval cabré. À l’instar des Ferrari, la dernière collection de mode vise l’excellence et l’élégance en matière de design, de performance et d’innovation.

Le directeur artistique Rocco Iannone a supervisé la ligne Printemps/Été qui respire totalement le style de Ferrari décliné dans une collection de mode. Les codes stylistiques de la marque – course, workwear et couture – sont filtrés, synthétisés et magnifiés pour mettre la silhouette au centre de la scène, où sa beauté et sa sensualité sont sublimées par l’essence de la forme, de la couleur et de la matière. Les silhouettes sont raccourcies, allongées et élargies en adoptant des lignes galbées, des manches arrondies, des coupes anatomiques ainsi que des volumes surdimensionnés.