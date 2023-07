Jouer dans le futur

C’est ainsi qu’est née la Vision Gran Turismo, parfaitement définie dans tous ses aspects techniques et en même temps presque sculpturale, à tel point que Manzoni la définit comme « une speedform, un objet survolé par l’air dont la carrosserie semble presque flotter. »

Même si elle n’existe que dans le monde virtuel, sous la forme d’un modèle stylisé grandeur nature avec son habitacle, la Vision Gran Turismo est, à tous égards, une Ferrari intégralement conçue. Assortie de fiches techniques et de fiches de performance, elle garantit aux amateurs de sports automobiles virtuels une expérience totalement réaliste.

Manzoni déclare : « Chez Ferrari, tout est le résultat de la recherche intégrée et ne dépend jamais des caprices d’un designer ».

Ce mois-ci, les prix Red Dot ont abondé dans ce sens, en décernant à M. Manzoni et à son équipe la prestigieuse récompense « best of the best » dans la catégorie « Innovative Products ».