THE OFFICIAL FERRARI MAGAZINE: NUMÉRO 64

Le dernier numéro de The Official Ferrari Magazine Ferrari vous présente toute l’actualité de l’univers Ferrari : les performances routières de la toute nouvelle 12Cilindri, le deuxième triomphe consécutif de Ferrari au Mans, un hommage à l’élégance intemporelle de la 275 GTB pour son 60e anniversaire, et un autre anniversaire important, les 60 ans du titre mondial de John Surtees, le pilote anglais de Formule 1 et de moto qui reste à ce jour le seul à avoir été champion du monde à la fois sur quatre et sur deux roues. Vous trouverez tout cela et bien plus encore dans ce numéro plein d’histoires passionnantes.