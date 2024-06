The Official Ferrari Magazine : Numéro 63

Le dernier numéro de The Official Ferrari Magazine Ferrari vous propose les nouvelles de l’univers Ferrari. Des modèles inédits, des classiques ultra-rares, des propriétaires de V12 passionnés, le glamour d’une semaine à Miami et un tout nouveau programme de conduite Sport Prototipi Clienti - vous retrouverez tout cela, et bien plus encore, dans ce numéro plein d’action.