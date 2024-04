THE OFFICIAL FERRARI MAGAZINE : NUMÉRO 62

Il y a 70 ans, Ferrari ouvrait sa première concession aux États-Unis. On en compte aujourd’hui plus de cinquante, répartis dans les 50 États. Rencontrez les équipes dédiées, qui transforment chaque jour vos rêves en réalité. Et nul besoin que ces rêves soient strictement liés à l’automobile. Prenez place au premier rang pour découvrir la collection de mode Printemps/Été 2024 de Ferrari. Une multitude de looks vous attendent pour vivre votre passion pour la marque même lorsque vous n’êtes pas sur la route.

Parmi les autres reportages figurent un entretien avec Motohiko Isozaki, champion du Challenge Europe et fervent collectionneur de Ferrari, qui nous parle de sa synergie unique avec la marque, et les légendaires GTO et Testarossa, qui fêtent toutes les deux leur 40e anniversaire. Enfin, partons à la rencontre d’un groupe de conducteurs de Purosangue très chanceux dans le cadre d’une visite inoubliable en Mongolie intérieure où ils prennent part à une aventure de conduite sur glace spectaculaire.

Nous espérons que ce numéro vous plaira.