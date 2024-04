The Official Ferrari Magazine : Numéro 60

Il n’y a pas une, mais bien deux vedettes en couverture du nouveau numéro de The Official Ferrari Magazine : la dernière-née de la Special Series et le lancement d’un nouveau concept visant à transmettre l’essence du programme XX à travers des Ferrari homologuées pour la route. La SF90 XX Stradale et la SF90 XX Spider sont les dernières nouveautés de la Special Series de Maranello, qui comprend la 599 GTO, la F12tdf, la 488 Pista et la 812 Competizione. Ce qui fait la particularité de ces deux modèles, c’est qu’elles prolongent le programme FXX de Ferrari, un laboratoire mobile de voitures de piste dont est issue entre autres la FXX-K Evo. Le résultat ? Deux voitures homologuées pour la route, dont les performances se rapprochent le plus possible de celles des voitures de piste.