The Official Ferrari Magazine numéro 59

Nous poursuivons avec la rencontre d’une « espèce » sans cesse grandissante : les Ferraristi passionnés qui estiment que leurs voitures sont faites pour être conduites, et pas pour dormir au garage. Ils ne manquent jamais une occasion de se mettre au volant de leur « voiture de tous les jours » préférée. En dernier lieu, nous mettons le cap sur la Chine, où les équipes de Ferrari mettent tout en œuvre pour satisfaire une clientèle jeune et soucieuse de disposer d'une technologie avancée tout en respectant la culture millénaire de leur pays.

Dans ce numéro, nous découvrons aussi le magnifique Montblanc Ferrari Stilema SP3, un instrument d'écriture en édition limitée dont le design est inspiré par la Ferrari Daytona SP3. De même, nous nous penchons un instant sur la magnifique résonance culturelle de la couleur la plus en vogue cette année : le vert. Nous en profitons pour flâner dans le Musée Enzo Ferrari et visiter la nouvelle exposition, un véritable trait d’union entre 75 ans de design, de technologie et de performance au service des ambitions et des rêves des Chevaux cabrés de demain.