The Official Ferrari Magazine numéro 58

La splendide Roma Spider fait la une du dernier numéro de The Official Ferrari Magazine. Elle prend le relais de la version coupée de sa cousine en mêlant le design classique des années 60 à la vitesse et la technologie révolutionnaire d’aujourd’hui. La grande différence réside, bien sûr, dans ce toit souple qui se rétracte en quelques secondes pour que le conducteur profite pleinement de la symphonie qu’offre le moteur V8 biturbo en roulant.

Pour compléter ce passage en revue de la Roma Spider, nous plongeons au cœur de l’histoire des duos coupé-spider qui sont sortis de Maranello au fil du temps, citons notamment le duo 275 GTB-275 GTS de 3,3 litres V12 conçu par Pininfarina en 1964.