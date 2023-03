Montblanc Ferrari Stilema SP3 Limited Edition 599

Créer une histoire avec un bel instrument d’écriture, un peu comme conduire avec une boîte de vitesses manuelle bien conçue, c’est l’un des plaisirs les plus simples et les plus gratifiants dans une vie. Si Ferrari est certainement connue dans le monde entier pour le plaisir de conduite, on peut dire que la première marque qui vient à l’esprit lorsqu’il s’agit de coucher un mot sur le papier est Montblanc.

Lorsque deux noms aussi emblématiques se rencontrent, il en ressort certainement des créations mémorables, et c’est incontestablement le cas pour la dernière édition limitée de Montblanc.