Niki Lauda remporta son premier Championnat pilotes en 1975 à Monza, alors que Clay Regazzoni gagnait la course et Ferrari le titre constructeurs. Un an plus tard, alors que Lauda est toujours horriblement marqué par son terrible accident au circuit de Nürburgring, il termine quatrième à Monza après avoir disputé, sans l’ombre d’un doute, la course la plus courageuse de l'histoire de la F1 (et de Monza).





Plus tard, il y eut en 1996 la première victoire de Schumacher en GP d'Italie pour Ferrari. Il décrochera à nouveau le titre en 1998 et, chose plus mémorable encore, en 2000, en route vers son premier titre mondial pour la Scuderia. La dernière victoire de l'Allemand à Monza (sa cinquième) remonte à 2006, sa dernière année chez Ferrari.





Le triomphe le plus récent de la Scuderia à Monza remonte à l’année 2019, lorsqu'un très jeune Charles Leclerc surprit le leader du championnat, Lewis Hamilton, en devançant le pilote Mercedes pour lui rafler la pole position, puis en le dépassant dans une bataille classique de roue contre roue à Monza. C'était la deuxième victoire de Leclerc pour Ferrari. Il espère signer son deuxième titre au GP d'Italie ce dimanche.