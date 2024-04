La LaFerrari : Une véritable pionnière

L’habitacle aussi fait l’objet d’innovations. La LaFerrari est la première Ferrari dotée de planche de bord à écran numérique reconfigurable. Plus de commandes sont placées au volant, en style F1, et on observe une élégante aile flottante sur laquelle les boutons de fonction de la boîte de vitesses sont montés. La boîte sept vitesses est commandée par des palettes plus longues et plus ergonomiques.

Ainsi, comme toutes les Ferrari en série limitée, elle s’impose en pionnière sur le plan technique. Figurant parmi les premières voitures de sport hybrides au monde, elle présage également le passage de l’industrie automobile à l’énergie électrique.

Néanmoins, l’aspect le plus incroyable concernant la LaFerrari est la façon dont elle se conduit. Elle reste l’une des supercars les plus remarquables au monde tant sur route que sur piste. Elle est petite, agile, hyper-réactive. Son V12 lui donne le charme explosif d’une grande voiture de sport analogique. Cependant, ses commandes électroniques – y compris un fantastique système de stabilité – avantagent le conducteur et améliorent sans entrave les performances. Il s’agit d’un exemple magistral de la manière dont la haute technologie peut améliorer le plaisir de conduire. Un pilote d’essai de la Ferrari LaFerrari (pour l'appeler par son nom complet) déclare un jour : « Elle est si prodigieuse qu’on a répété deux fois son nom. »