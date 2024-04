La KC23 : unique en son genre

C’est sous le capot que se trouvent le cœur et l’âme de la 488 GT3 Evo 2020. La 488 GT3 est la voiture de course la plus aboutie des 76 ans d’histoire de la Maison de Maranello. Avec au palmarès plus de 530 victoires et 119 victoires au championnat, c’est indéniablement la base idéale pour construire la Ferrari privée ultime. Au regard de la nature extrême de son moteur V8 biturbo, de son châssis et de ses suspensions, la KC23 a été conçue exclusivement pour un usage hors compétition sur circuit.

À l’arrêt, elle recèle quelques astuces aérodynamiques et de refroidissement, qui prennent vie sous forme de lignes pures, fluides et sinueuses. Elle est d’une beauté pure, comme si elle avait été sculptée dans un seul bloc de métal.

En appuyant sur le bouton de démarrage du moteur, elle change totalement d’allure grâce à sa cinématique personnalisée, qui vient révéler ses énormes prises d’air et son aérodynamisme actif. Une véritable invitation à la pousser à fond sur le circuit. Cette transition est presque organique, comme si elle passait d’une tenue de soirée chic à un look punk rock à la poursuite de la charge aérodynamique.