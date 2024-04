Au cœur de l’histoire

Même si de prime abord ce système semble quelque peu intimidant, il devient intuitif une fois que l’on s’est familiarisé avec la logique de commande. Et il est aussi plus sûr, d’après ses concepteurs. Ferrari affirme que cela fait partie de sa philosophie « yeux sur la route, mains sur le volant », elle a d’ailleurs mené des tests biométriques pour apporter la preuve empirique que la distraction du conducteur est réduite.

Notez qu’il est également possible d’opter pour un volant équipé de LED intégrées qui s’allument en rouge et en bleu lorsque la voiture franchit la ligne rouge du limiteur de régime. Un autre bouton haptique, positionné sur le côté gauche du tableau de bord, permet de régler les rétroviseurs extérieurs. Les poignées de porte traditionnelles ne font plus partie du paysage intérieur Ferrari, la sortie se fait désormais en appuyant sur un bouton discret.

Si le Centre de style de Ferrari sait se montrer moderniste, il n’a toutefois pas dissimulé son côté nostalgique en retravaillant le levier de vitesses pour imiter la configuration de la boîte de vitesse à grille ouverte d’un grand nombre de Ferrari classiques. Le conducteur peut ainsi passer en toute simplicité de M pour manuel à R pour marche arrière et ainsi de suite. Cela s’inscrit dans une optique de simplification, qui connecte néanmoins le conducteur à la voiture le plus intelligemment possible. Et dans ce cas, également au passé…