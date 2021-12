Toutes ces voitures ont influencé sans équivoque la Ferrari Daytona SP3, que ce soit par l’emplacement du moteur, la conception du châssis ou les innovations aérodynamiques. Si la 330 P4 a clairement eu la plus forte influence, tant au niveau du design que du nom (le nom Daytona SP3 est un clin d’œil aux 3 Ferrari sur les trois marches du podium des 24 Heures de Daytona en 1967), d’autres modèles ont également servi d’inspiration en raison de richesse des innovations issues de l’ère des sport-prototypes.





Les ailes avant, larges et élégantes, se remarquent facilement sur la Ferrari 312 P, tandis que les imposantes portes, facilitant la gestion du flux d’air arrivant des roues avant, font partie intégrante de la 512S, l’énorme engin de course, propulsé par un V12 5 litres et entièrement réalisé en alliage, qui a participé au Championnat du monde Constructeurs en 1970 et 1971 et remporté les courses de Sebring et de Kyalami. Même l’habitacle, intégré directement au châssis ultra-performant, est en partie inspiré par la 350 Can Am, une évolution de la série P3/4 construite pour les circuits au Canada et aux États-Unis en 1967.