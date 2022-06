Aujourd'hui, le voyage est un peu plus long. En effet, il se déroule sur quatre jours consacrés à la découverte des routes et des paysages qui ont fait de la Mille Miglia ce qu'Enzo Ferrari lui-même appelait « la plus belle course du monde ». Cette année, nous avons assisté à une première : deux employés, Ermanna Reggiani et Simona Bertolini, ont intégré l’équipe d’assistance technico-opérationnelle de l'Officina Classiche et rejoint les propriétaires des Ferrari.





Au départ de la Piazza Cappelletti à Brescia, le cortège des voitures marquées du Cheval cabré a mis cap vers la luxuriante ville balnéaire de Cervia, en s’arrêtant sur le chemin pour visiter dans la journée Desenzano del Garda sur le lac de Garde, le plus grand lac d'Italie. La parade a ensuite défilé dans le parc des jardins de Sigurtà et fini l’étape sous les arbres bordant les longues avenues fraîches de Milano Marittima sur la côte Adriatique.