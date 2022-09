Entre les deux montants et les deux écopes de capot en fibre de carbone se trouve un aileron transversal en fibre de carbone à l’allure spectaculaire qui donne à ce roadster un style Targa.





C’est dans l’habitacle que se trouvent les éléments les plus impressionnants de ce modèle one-off. Développée en étroite collaboration avec le client, la palette de couleurs de la carrosserie est reproduite sur la console centrale, les sièges et le volant à travers des rayures blanc et bleu, tandis que le bord inférieur du volant comporte plusieurs sections en fibre de carbone et le Cheval cabré brodé en blanc.





La SP51, qui reprend l’esprit de la première voiture de sport décapotable à moteur avant V12 de Maranello développée dans les années 50, aspire à offrir une extraordinaire expérience de conduite à ciel ouvert.