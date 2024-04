Le Grand Tour de la Ferrari Purosangue en Nouvelle-Zélande : deuxième étape

Nous quittons une fois de plus la route principale pour nous diriger vers l’est dans la région viticole de Hawke’s Bay. Gentle Annie, c’est-à-dire la route Taihape-Napier, est une route rurale isolée qui relie les districts de Rangitikei et de Bay, radicalement différents l’un de l’autre.

Il se trouve également que c’est l’une des plus belles routes de Nouvelle-Zélande et certainement la plus difficile du circuit du Purosangue : abrupte, nerveuse et incroyablement étroite par endroits. Il y a peu de chance pour un pilotage héroïque aujourd’hui, et pas seulement à cause du troupeau de bovins qui occupe le milieu de la route à un moment donné, le temps s’est en effet soudainement dégradé.