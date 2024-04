Le Grand Tour de la Ferrari Purosangue en Nouvelle-Zélande : première étape

Nous voici arrivés à la villa perchée sur la colline de Taupo, notre destination finale après notre Grand Tour de 470 km, et nous constatons là que le Purosangue n’a rien perdu de son charme. En dépit des fières traces laissées par la conduite fougueuse de la journée – des éclaboussures de boue – la voiture conserve son élégance, en témoignage de sa grâce inaltérable.

Avec ses quatre places adultes et sa conduite Grand Tourisme aisée sur tous les types de terrains, le Purosangue allie à la perfection confort et performance. Son moteur V12, une symphonie des prouesses de Ferrari, nous laisse instantanément admiratifs. La voiture réunit l’élégance de Ferrari et la polyvalence novatrice.

En contemplant l’immensité du lac Taupo, vénéré comme le « cœur de l’île du Nord » dans la légende maorie, je réfléchis au voyage rare et extraordinaire que je viens de vivre ces deux derniers jours.