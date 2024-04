Le Grand Tour de la Ferrari Purosangue en Nouvelle-Zélande: quatrième étape

Le Mayfair Hotel, le point de départ de notre voyage, est considéré comme l’un des hôtels les plus luxueux de Nouvelle-Zélande. Nous avons été conquis par ses intérieurs luxueux et sophistiqués, son service à la clientèle ainsi que par l’atmosphère et le style de ses chambres.

« Voyage », tel est le fil rouge de la quatrième étape du Grand Tour. L’idée de ce voyage était de partager l’expérience et la beauté mondialement connue de la Nouvelle-Zélande au volant de la toute première voiture de sport quatre places et quatre portes de Ferrari : le Purosangue