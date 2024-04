Le Grand Tour de la Ferrari Purosangue en Nouvelle-Zélande : cinquième étape

Le premier jour de cette entreprise s’est étendu sur environ 180 kilomètres, un voyage pittoresque à travers les paysages à couper le souffle entourant le lac Wakatipu. Après la campagne idyllique comprenant Parawa et West Dome, nous poursuivons notre voyage qui s’achève sur les rives de Te Anau, connue comme la porte d’entrée des fjords de Nouvelle-Zélande. Ici, nous avons échangé la Purosangue V12 et ses quatre roues motrices contre un autre moyen de transport : un vélo électrique avec propulsion nécessitant la force humaine pour atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h.

Le deuxième jour de notre aventure, nous nous sommes rendus au spectaculaire Milford Sound, le fjord le plus célèbre de Nouvelle-Zélande. Ce voyage de 120 km sur une route pleine de méandres nous a laissé suffisamment de temps pour savourer les prouesses du Purosangue de 725 ch. Si le fait de ne déployer qu’occasionnellement la puissance de tous les chevaux peut donner l’impression d’être passé à côté de quelque chose, le V12 fait néanmoins preuve d’une incroyable flexibilité et délivre le couple instantanément avec un superbe raffinement. De même, on est rapidement séduits par sa maniabilité, car elle se faufile dans chaque virage avec assurance et précision.