Cette soif d’innovation s’est traduite, en 70 années d’histoire, par de somptueux modèles tous plus différents les uns que les autres. Citons les GT des années 50 comme la grande Colombo ou la Lampredi V12, les influences des grands sport-prototypes des années 60, les chefs-d’œuvre à moteur central des années 70 ou encore les trésors de la technologie hybride qui équipe aujourd’hui la 296 GTB et la SF90 Stradale.





Maintenant, Ferrari demande pour la première fois à ses fidèles tifosi de l’aider à choisir leur modèle préféré du Cheval cabré pour chaque décennie. Cela ne doit pas être nécessairement la plus rapide ni la plus chère, mais la voiture à laquelle vous êtes le plus sensible en termes de design, d’innovation, de performances, voire de bande-son. Celle qui suscite en vous le plus d’émotions.





La campagne sera lancée sur les réseaux sociaux officiels de Ferrari le 8 mars. Les tifosi auront ainsi la possibilité de désigner leur Ferrari préférée pour chaque décennie et de créer un véritable Hall of Fame.





Une semaine de vote, comprenant les quarts de finale, les demi-finales et la finale, est prévue pour chaque décennie sélectionnée.





La première décennie sera choisie au hasard. Pour participer à cette campagne unique, rendez-vous simplement sur le compte Instagram officiel de Ferrari et votez.