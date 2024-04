Le Gala Ferrari à New York

À l’évocation de Ferrari, on pense naturellement à l’innovation, à l’ingénierie et bien sûr aux voitures. Ce sont néanmoins les personnes, et non les voitures, qui demeurent le cœur battant de la Maison de Maranello. Ferrari est fermement ancrée dans son territoire où subsiste un credo profondément enraciné, façonné en plus de 75 ans d’histoire, selon lequel si la Maison investit dans sa communauté proche et dans son éducation, elle investit aussi dans un avenir meilleur pour tous.

Le Gala Ferrari de cette année à New York illustre cette conviction. L’exposition de trois jours au complexe Hudson Yards de la Grosse Pomme se terminera par une vente aux enchères caritative exclusive le 17 octobre prochain, destinée à offrir de meilleures possibilités éducatives aux étudiants de tous horizons.