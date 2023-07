Une Formule 1 pensée pour la route

Conçue par Pininfarina, la F50 montait un moteur développé à partir du V12 atmosphérique de 3,5 litres, qui a propulsé la F1-90 vers six victoires au cours de la saison 1990, alors qu’Alain Prost remportait cinq victoires et Nigel Mansell une. De toute évidence, un travail considérable fut nécessaire pour adapter ce redoutable moteur à 5 soupapes par cylindre à une voiture de route, compte tenu que la puissance et le couple culminant à près de 12 750 tr/min auraient représenté un handicap.

Ainsi, la capacité a été portée à 4,7 litres.Si le gain de puissance par rapport à la F40 n’était pas énorme (quelque 40 ch de plus), la puissance et le couple étaient plus facilement accessibles jusqu’à la ligne rouge des 8500 tr/min grâce à des conduits d’admission de longueur variable et une installation d’échappement variable (avec des clapets de dérivation à papillon dans les collecteurs 6-2-1). Avec les progrès réalisés sur le châssis et les suspensions, l’augmentation des performances globales a suffi pour réduire de quatre secondes le temps au tour à Fiorano.