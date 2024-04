L'aube d'une légende

La 125 GPC est propulsée par un moteur 12 cylindres de 1,5 litre et fait ses débuts en course le 5 septembre 1948 lors du Grand Prix d'Italie organisé au Parco del Valentino à Turin, où la Scuderia Ferrari aligne trois monoplaces, pilotées par deux pilotes d’expérience et un jeune aristocrate thaïlandais.

Bien que les voitures terminent quatrième et cinquième, la première victoire Ferrari avec la 125 GPC est sur le point d’arriver. La Scuderia n'aligne qu'un seul pilote au Circuito del Garda le 27 octobre de la même année à Salò. C'est Farina, qui domine la course devant une grille à prédominance italienne, à inscrire au palmarès la première victoire de la voiture à sa troisième sortie seulement. Un certain nombre de modifications et d'améliorations sont apportées à la voiture en vue de la saison 1949. Désormais connue sous le nom de 125 F1, la voiture est équipée de deux compresseurs Roots et d'un arbre à cames en tête par rangée de cylindres pour donner plus de puissance au moteur.

Dans cette nouvelle configuration, la 125 F1 commence à gravir les podiums et décrocher les victoires. Parallèlement, la création du nouveau championnat du monde de Formule 1 est annoncé et la Scuderia Ferrari est l'une des premières écuries à manifester son intérêt pour y participer.