Le début d’une belle relation

Le Championnat du monde des voitures de sport sera une série de sept courses difficiles (et dangereuses). Certaines se sont déroulées sur des routes publiques, comme la course Mille Miglia en Italie, d’autres sur les circuits les plus difficiles, notamment les 1 000 km du périlleux Nürburgring. Le Championnat comptait la course à grande vitesse des 24 Heures de Spa en Belgique et, bien sûr, la course de voitures de sport la plus prestigieuse, les 24 Heures du Mans. La dernière course – la Carrera Panamericana du Mexique, la plus dangereuse de toutes – tira sa révérence le 23 novembre 1953, il y a exactement 70 ans.

À l’époque, le championnat était réservé aux constructeurs et non aux pilotes, toutefois Ferrari sera couronné premier champion du monde. Les plus grands constructeurs de voitures de sport, dont Jaguar, Aston Martin, Lancia, Alfa Romeo et Porsche, étaient en lice. Les pilotes étaient également les meilleurs du monde, parmi lesquels figuraient Fangio et Ascari. Farina, Moss, Collins et Hawthorn. À cette époque, les meilleurs pilotes de F1 participaient sans distinction aussi bien à des courses d’endurance que de F1. Enzo Ferrari s’attendait à ce que ses pilotes courent pour la Scuderia dans la catégorie de son choix.