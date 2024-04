L’art de collectionner

Construit en 1963, le « 347 » (qui reprend le numéro de sa rue), a fonctionné comme station-service pendant 20 ans avant d’être transformé en musée de voitures classiques et en café dans les années 90. Il a ensuite accueilli une autre collection privée avant que Leach n’achète la propriété en 2019.

À l’intérieur du 347, Leach a concrétisé et mis en valeur sa vision toute personnelle du design italien avec ses Ferrari au premier plan, il y a également installé sa vaste collection d’art néo-zélandais et australien. Les œuvres de Max Gimblett et Dale Frank côtoient harmonieusement les voitures et se complètent parfaitement. Une grande œuvre d’art murale comprend une autre collection de voitures, tous les modèles Ferrari magnifiquement élaborés. Une sculpture de cheval grandeur nature de Moooi se dresse fièrement au bar. Quant à la sculpture Kapa Haka de l’artiste Michael Parekowhai, surnommé affectueusement « Nigel », elle est l’une des deux seules créées à se dresser fièrement au-dessus d’une LaFerrari Aperta.