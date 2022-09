Pendant plus de deux mois fin 2021, ce patron d’une société de logiciels israélienne a conduit sa 458 Spider noire pendant des heures et des heures chaque jour à travers sept pays, traversant des rivières et des mers, escaladant des montagnes, rencontrant des hordes d’animaux sauvages, combattant l’épuisement et profitant de vues époustouflantes de la nature.





Racontant son expérience, l’affable Shahaf déclare qu’il a toujours aimé les voitures et l’exploration. « Quand je vivais aux États-Unis, je partais toujours pour de longs voyages dans la nature. J’ai toujours aimé l’aventure depuis que je suis enfant, imaginant que j’étais une sorte de pirate », dit-il. « De nombreuses années plus tard, après avoir fait une sorte de mini-tour d’Europe dans une Ferrari de location, à travers les Alpes et en m’arrêtant à Venise, je me suis dit : “OK, quelle est la prochaine étape ?” »