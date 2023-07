Ferrari 456 GT : un héritage somptueux

Les gracieux coups de crayon de Pininfarina, matérialisés dans un métal léger, ont donné des résultats époustouflants. Le capot de la 456 s’étirait en longueur pour abriter son extravagant V12, l’habitacle était majestueusement reculé et le toit s’effilait doucement en une queue soigneusement dessinée. Quant à ses lignes, elles étaient plus douces, plus arrondies et plus aérodynamiques que la géométrie carrée de la 412, elle-même un produit des années 70.

À l’instar des 365 classiques, des phares escamotables s’élevaient à la demande depuis le nez incroyablement bas, avec des entrées d’air de refroidissement subtilement enfoncées dans le capot à l’arrière, comme une image en miroir.

On retrouvait ensuite le design de cette entrée d’air dans une découpe en forme de C sur le côté de la carrosserie. Celle-ci naissait derrière la roue avant pour finir dans les barres de feux latérales et la partie arrière. Pininfarina avait sublimé avec brio les flancs aérodynamiques tout en soustrayant visuellement du métal.

L’élégance se reflétait dans le becquet activé électroniquement, dissimulé dans la cantonnière arrière, qui ajoutait discrètement de la déportance alors que la 456 GT tendait vers sa vitesse de pointe dépassant les 300 km/h.