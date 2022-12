Un rêve vieux de 40 ans

Enzo Ferrari répondait à tout le monde. Parfois en quelques lignes dactylographiées, mais toujours signées de son inimitable encre violette. Et il satisfaisait toutes les demandes : la photo d’un pilote, un autocollant avec le Cheval cabré, la brochure d’une voiture. Mais parfois, la demande était irréalisable : à l’époque, tout comme aujourd’hui, l’accès à l’usine n’était autorisé qu’aux personnes de plus de 16 ans, et par conséquent les très jeunes ne pouvaient y entrer.





Cet été, nous avons réussi un petit exploit. Nous avons choisi une année, 1985, trois ans avant la mort du fondateur, et avons examiné une à une les près de 2 000 lettres réparties dans une dizaine de classeurs. Comme il fallait s’y attendre, nous y avons trouvé un peu de tout, mais ce qui nous intéressait, c’était de sélectionner les enfants qui avaient écrit à Enzo. Nous avons identifié certains d’entre eux et avons entrepris de les retrouver, en leur envoyant une copie de leur lettre et en leur demandant de nous contacter.