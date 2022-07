La bande-son cinglante du V6 a clairement fait une grande impression sur Alessio : « Vous entendez uniquement les bruits que vous souhaitez entendre, qui sont plus intenses pour un spider. À haut régime, le moteur émet un son incroyable, et lorsque vous lâchez l’accélérateur, il crépite comme le pop-corn. C’est vraiment cool ! Ce n’est pas aussi bruyant qu’une voiture de course, c’est néanmoins le compromis parfait pour la route. »





Alessio retrouve tout l’ADN des courses dans la 296 GTS. « J’ai l’habitude de conduire des 488 GTE et 488 GT3 Evo, qui ont un empattement plus long. L’empattement court de la 296 GTS la rend extrêmement maniable dans les virages, avec des changements de direction très rapides. Elle est magnifique et particulièrement rapide dans les virages en épingle. Même sur les routes bosselées - et la Sardaigne en compte beaucoup - vous pouvez régler les amortisseurs en conséquence. Les freins sont également extraordinaires, la technologie incroyable. Elle offre des sensations proches de celle d’une voiture de course, un véritable bolide pour la route. »