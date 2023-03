Les débuts de la 296 GT3

« Pour une nouvelle voiture, ce n’est pas facile de faire ses débuts lors d’une course comme les 24 Heures de Daytona », confirme le champion du monde Alessandro Pier Guidi, l’un des pilotes les plus impliqués dans les essais de la voiture, « mais je pense que nous avons fait avec l’équipe du bon travail en termes de développement. Nous sommes optimistes, mais cela ne signifie pas que le chemin sera facile. Nous devons découvrir des choses qui, en course, sont différentes de ce qui a été testé en essais, comme les changements de pilote. »

Davide Rigon fut particulièrement impliqué au cours du développement, mais aussi lors du Roar Before the 24, la séance d’essais qui précède la course d’ouverture très attendue de la série IMSA. Le Vénitien, champion en titre de l’IMSA Endurance Cup, a des mots positifs pour la dernière-née.