L’annuaire Ferrari 2023

La nouvelle collection printemps-été 2024, les événements auxquels ont participé les clients, tels que la Cavalcade, le F40 Legacy Tour, le Gala Ferrari à New York et les Finali Mondiali au Mugello trouvent tout naturellement leur place dans les pages de cette édition.

Enfin, dans la section dédiée à la Course, on revit les saisons de Formule 1 et du Championnat du monde d’endurance, avec en point d’orgue la victoire au Mans avec Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi.

Cette victoire saluée avec ferveur confirme également le parcours inoubliable de Ferrari en Esports, catégorie dans laquelle l’équipe Esports de la Scuderia Ferrari s’est illustrée en remportant trois titres au cours de la saison.

Comme nous le disions, Ferrari a connu une année remarquable.