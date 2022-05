Il est important de noter ici que les ensembles LEGO ne sont pas des modèles moulés sous pression. Leur intention n’a jamais été de produire une réplique exacte à petite échelle de la Ferrari Daytona SP3. L’objectif de l’équipe LEGO est en revanche de fournir une expérience authentique et immersive en utilisant des éléments LEGO Technic pour créer une voiture entièrement fonctionnelle. Grâce à la construction, on commence à comprendre comment fonctionne la boîte de vitesses, comment s’articule la suspension, comment tournent les pistons et même comment fonctionne la direction.





Le concepteur principal de LEGO Technic, Uwe Wabra, a été chargé du développement, de la conception et de la fonctionnalité de la voiture, un processus qui a commencé pendant la pandémie via des appels vidéo avec Maranello et s’est terminé lorsqu’il s’est assis au volant de la véritable Ferrari Daytona SP3.